مصر تنفي تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بالبورصة خلال شهرين

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نفت مصلحة الضرائب المصرية، تقريرا صحفيا حول اعتزام شركة مصر المقاصة لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين في الأسهم والسندات بالبورصة خلال شهرين.

وقالت المصلحة في بيان اليوم الخميس، إن "هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة" ومن شأنه التأثير السلبي على أعمال البورصة المصرية.

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وأشار البيان إلى أنه لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة ويقوم بسداد ضريبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل.

كانت صحيفة البورصة المصرية نقلت أمس الأربعاء عن مصادر قولها إن وزارة المالية وشركة مصر المقاصة بصدد الاتفاق على الإقرار الضريبي لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد في ختام تعاملات اليوم الخميس تحت وطأة ضغوط بيعية من جانب الأجانب وسط تقارير عن تحركات إسرائيلية على حدود رفع الفلسطينية، بحسب محللين.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية على تراجع بنسبة 4.5% إلى 28 ألفا و332 نقطة كما هبط مؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 4.82% إلى 6504.19 نقطة ومؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 5.01% إلى 9257.92 نقطة.

قال رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي، إن البورصة المصرية شهدت تذبذبات عنيفة خلال جلسة اليوم الخميس، لتغلق على تراجع حاد للمؤشر الرئيسي بنحو 4.5%.

وأضاف الألفي في مقابلة مع "العربية Business"، أن المستثمرين الأجانب اتجهوا للبيع بقوة اليوم مدفوعا بصفقة استحواذ بي انفستمنت القابضة على حصة 69% من أسهم أوراسكوم المالية وهي أسهم مملوكة لمستثمرين أجانب.

وبين أن هناك بعض الأخبار السلبية الأخرى التي انعكست على السوق أبرزها مخاوف المستثمرين الأفراد من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بجانب التطورات الجيوسياسية في غزة مع مخاوف اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية.