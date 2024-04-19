مصدر: سفينة تابعة لريف الروسية محملة بالقمح لمصر تحصل على شهادة الصحة النباتية

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قال مصدر بشركة ريف الروسية لرويترز، اليوم الجمعة، إن سفينة تديرها الشركة العاملة في مجال تجارة الحبوب وتحمل شحنة من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر حصلت على شهادة الصحة النباتية بعد أن ظلت رابضة في ميناء لأكثر من شهر.

ولم تتمكن سفن تابعة للشركة من مغادرة الموانئ بسبب عدم حصولها على تصاريح من السلطات الروسية، مما زاد من حالة عدم اليقين في أسواق الحبوب العالمية وزاد أسعارها.

قفزة لواردات مصر من القمح بنحو 21% في الربع الأول 2024

وروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم.

وقالت هيئة الرقابة الزراعية الروسية (روسيلخوزنادزور) الشهر الماضي، إن هناك زيادة في الشكاوى المقدمة من الدول المستوردة نتيجة عدم مطابقة جودة الحبوب الروسية لمتطلبات الحجر الصحي، ومنها الشحنات التابعة لشركة ريف.

وأصدرت الهيئة منذ ذلك الحين شهادات لعدة سفن، منها واحدة بناء على طلب من الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.

ولم ترد روسيلخوزنادزور ولا شركة ريف على طلبين للتعليق حتى الآن.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتستخدم الإمدادات في صنع الخبز المدعم، وهي ميزة لها أبعاد سياسية يستفيد بها عشرات الملايين من المصريين.