مديرة صندوق النقد: نجاح "رؤية السعودية 2030" مثال على قدرة تحول الدول

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن نجاح "رؤية 2030" في السعودية مثال واضح على قدرة الدول على التحول.

وأضافت غورغييفا، خلال جلسة لمنتدى الاقتصاد العالمي بعنوان: "رؤية جديدة للتنمية العالمية"، المنعقد في الرياض، اليوم الأحد، أنه لا بد من توزيع ثمار النمو الاقتصادي على كافة الدول، حيث هناك تباين هائل في الأداء الاقتصادي بين الدول.

وأوضحت أن 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا، وفشلنا في تشارك منافع النمو على مناطق أخرى في العالم.

وأوضحت مديرة الصندوق، أن الاقتصاد العالمي أثبت صلابته في التعامل مع الأزمات أمام الصدمات المتكررة، وهو ما يعود إلى اتخاذ الدول- بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وأزمة آسيا من قبل- على محمل الجد وجود سياسيات ضريبية سليمة مع إدارة المالية العامة بشكل مسؤول وخلق ظروف مناسبة لنمو القطاع الخاص.

وأشارت غورغييفا، إلى أن العالم يواجه مشكلتين، الأولى أنه رغم النمو الاقتصادي 3.2% العام الماضي لكنه ضعيف مقارنة بالمعايير تاريخياً، والمشكلة الثانية، هو الشرخ الكبير بين بلدان العالم حيث يحقق بعضها نموا جيدا وبعضها متأخر كثيراً، وإذا لم نحل المشكلتين سنواجه مصاعب كبيرة في المستقبل، وقد يتذكرنا التاريخ بأن هذا العقد غير مستقر ونحتاج أن يوصف تاريخياً بأنه عقد التحولات.

وأكدت على ضرورة الاستمرار في بناء قوة الاقتصاد والمسؤولية تجاه المالية العامة والسياسات النقدية ولا بديل عن ذلك.

وأوضحت كريستالينا غورغييفا، أنه من الضروري إطلاق عنان طاقة التكنولوجيا وربطها برأس المال البشري الذي بإمكانه التحرك بين الفرص والوظائف المختلفة بمرونة أكثر.

انطلقت في الرياض فعاليات الاجتماع الخاص حول التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة أكثر من 1000 شخصية بينهم وزراء ورؤساء دول من حول العالم.

ويدور موضوع المؤتمر حول التنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.