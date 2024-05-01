الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح

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قال متعاملون أوروبيون، أمس الثلاثاء، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين اللين من مناشئ اختيارية.

وطلبت المناقصة شراء كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشتري في عطاءاتها كمية أكبر بكثير من الحجم الاسمي المطلوب.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الخميس الثاني من مايو/ أيار، على أن تظل العروض سارية حتى الجمعة الموافق الثالث من مايو/أيار.

ومن المقرر شحن القمح في عام 2024 على فترتين من مناطق الإمداد الرئيسية بما في ذلك أوروبا: من أول يوليو تموز وحتى منتصف الشهر ومن 16 إلى 31 يوليو تموز. وإذا كان المنشأ من أميركا الجنوبية أو أستراليا فسيتم الشحن قبل ذلك بشهر واحد.

وتعتبر الجزائر مشتريا مهما للقمح من الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، لكن المصدرين الروس يتوسعون بقوة في السوق الجزائرية.

كان الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب) طرح بداية أول من أمس مناقصات دولية لشراء ما يصل إلى 160 ألف طن من ذرة الأعلاف، و70 ألف طن من علف الصويا.

وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصات هو غدا الثلاثاء 30 أبريل/ نيسان.

والذرة مطلوبة من الأرجنتين أو البرازيل فقط عبر ما يصل إلى أربع شحنات يتراوح كل منها بين 30 ألفا و40 ألف طن.