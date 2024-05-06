فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ "قرارات حازمة" لحماية اقتصاده
قالت إن الصين لا تسمح للشركات الأوروبية بوصول عادل إلى أسواقها
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الاثنين، عقب محادثات في باريس مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جينبينغ إن الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ "قرارات حازمة" لحماية اقتصاده وأمنه، وسط علاقات تجارية متوترة مع الصين.
وأضافت فون دير لايين "سندافع عن شركاتنا، سندافع عن اقتصاداتنا"، مشيرة إلى أن هناك "اختلالات كبيرة (...) تثير قلقا كبيرا".
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وزاد الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة تحقيقاته في الدعم الحكومي الذي تقدّمه الصين للعديد من القطاعات الصناعية خصوصا السيارات الكهربائية.
وتطرّقت فون دير لايين إلى هذه القضية متحدّثة عن الدعم الصيني لقطاعَي صناعة السيارات الكهربائية والصلب التي "تفيض في السوق الأوروبية".
وتابعت أن الصين تواصل "دعم قطاعها الصناعي" الذي لا يمكن لبقية العالم استيعاب إنتاجه الفائض.
كذلك، قالت إن الصين لا تسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بوصول عادل إلى أسواقها.
وفي حين أبدت ثقة في إحراز تقدم محتمل في المحادثات، قالت فون دير لايين "نحن على استعداد للاستفادة من أدوات الدفاع التجاري المتاحة لنا إذا كان ذلك ضروريا".
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