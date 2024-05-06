تنظيم منتدى للأعمال بين دبي والصين في أغسطس

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أعلنت غرف دبي عن تنظيم منتدى دبي للأعمال - الصين في مدينة بكين خلال الفترة 21 -22 أغسطس/آب من العام الجاري في أول نسخة من أولى الدورات الدولية للمنتدى والتي سيتم تنظيمها خلال العام الجاري في عدد من أبرز مدن المال والأعمال حول العالم.

وقالت غرف دبي في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن مبادرتها لتنظيم دورات مصغرة، ضمن منتدى دبي للأعمال في عدد من المدن العالمية الرئيسية، تأتي في إطار جهودها لتحفيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (دي 33)، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال.

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وتهدف غرف دبي من خلال تنظيم فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارة، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات المليارية "يونيكورن" والشركات الناشئة سريعة النمو من الصين إلى دبي، إلى جانب دعم المستثمرين والشركات الصينية لعقد شراكات واعدة مع نظرائهم في الإمارة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وسيركز منتدى دبي للأعمال – الصين على مجموعة من القطاعات المتوافقة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، بما يشمل الاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والقطاع المالي، إلى جانب التجزئة والسياحة والسفر والقطاع العقاري.

وقال البيان إنه منتدى دبي للأعمال – الصين سيجمع الجهات المعنية الرئيسية من القطاعين الحكومي والخاص من دبي والصين لبحث الشراكات الاقتصادية وتنمية شبكات الأعمال الدولية، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية.

وسيشهد الحدث حضورا موسعا للمسؤولين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين، حيث ستقود غرف دبي وفدا موسعا من الإمارة يمثل شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في الإمارة، بحسب البيان.