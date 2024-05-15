التضخم في أميركا يتراجع إلى 3.4% خلال أبريل

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تراجع التضخم في أميركا من 3.5% خلال مارس إلى 3.4% خلال أبريل بما يتماشى مع التوقعات.

فيما تراجع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة من 3.8% خلال مارس إلى 3.6% خلال أبريل بما يتماشى مع التوقعات.

قد توفر تلك البيانات إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا العام.

قبيل تلك البيانات، توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول، أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.

وقال باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام "أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى... على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي... أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت".

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في أبريل/نيسان، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى إبعاد الإنفاق عن السلع الأخرى، ما يشير إلى أن فقدان زخم إنفاق المستهلكين.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء إن القراءة دون تغيير في مبيعات التجزئة الشهر الماضي جاءت في أعقاب زيادة معدلة بالخفض بنسبة 0.6% في مارس. تم الإبلاغ سابقاً عن ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% في مارس، وفقاً لـ "رويترز".

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.4% في أبريل.

ويركز المستهلكون الإنفاق على الأساسيات ويخفضون الإنفاق على الكماليات وسط ارتفاع الأسعار. لكن المبيعات صمدت حيث ساعد سوق العمل القوي الأسر على التغلب على بيئة التضخم المرتفعة.

وانخفض التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.4% في أبريل، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، مما دفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.

بيانات أسعار المستهلك الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء مقارنة بمعدل مارس البالغ 3.5%، أنهت سلسلة طويلة استمرت 4 أشهر فاق فيها التضخم التوقعات.

من جانبه، قال إريك فينوغراد، كبير الاقتصاديين للدخل الثابت في AllianceBernstein لـ "فايننشال تايمز": "من دواعي الارتياح أنه للمرة الأولى هذا العام، لم يأتي مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع".

قبل التقرير، كان المتداولون يراهنون على تخفيض واحد أو اثنين لأسعار الفائدة هذا العام، بدءًا من نوفمبر. ولكن في أعقاب ذلك مباشرة، قاموا بتسعير تخفيضين كاملين بحلول ديسمبر، وفقًا لبيانات بلومبرغ.

وانخفضت عوائد السندات الأميركية وارتفعت أيضًا العقود الآجلة للأسهم بعد صدور البيانات.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، إلى 4.71%، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من تحذير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول من أن البنك المركزي قد يضطر إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول في الوقت الذي يكافح فيه لترويض التضخم المستمر.

وبعد بيانات يوم الأربعاء، حذر فينوغراد من أنه "لا يوجد شيء هنا يخبرنا بأن التضخم سينخفض إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي (2%) على المدى القريب".

فيما أظهر تقرير صادر عن معهد بنك أوف أميركا الأسبوع الماضي أن نمو إنفاق ذوي الدخل المنخفض ظل أعلى من نظيره لدى الأسر ذات الدخل المرتفع في أبريل، لكنه حذر من أن "التباطؤ الواضح في سوق العمل يستدعي المراقبة الدقيقة من هذه المستويات". كما أشارت إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الممتلكات باعتبارها "رياحاً معاكسة كبيرة للمستهلكين".

انخفضت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بنسبة 1.0% في مارس. تم الإبلاغ سابقاً عن أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت بنسبة 1.1% في مارس. تتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي 2.5% في الربع الأول، مما ساهم في نمو الاقتصاد بنسبة 1.6%.