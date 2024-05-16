تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 0.2% في الربع الأول
معدل البطالة في تونس بلغ 16.2% في الربع الأول
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الخميس إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2% في الربع الأول من العام مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن معدل البطالة بلغ 16.2% في الربع الأول مقارنة مع 16.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزيرة الصناعة في تونس: نواجه عجزاً في مجال الطاقة ونعوضه بتصدير الصناعة
كانت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، رفعت توقعاتها للنمو في تونس 30 نقطة أساس إلى 1.6% في 2024، وعزت ذلك إلى ورود بيانات إيجابية منذ بداية العام بشأن التضخم والاستثمار والطلب الخارجي.
وقالت الشركة في تقرير إن النمو سيتسارع في العام الجاري من 0.4% في 2023 لكنه سيظل أقل كثيرا من متوسطه البالغ 3% بين 2015-2019.
وأشار التقرير إلى أن تسارع النمو التونسي في 2024 سيكون مدفوعا بشكل رئيسي باستقرار الإنتاج الزراعي، بعد انكماشه 11% العام الماضي، مما سيقلل الحاجة لاستيراد الحبوب، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
-
"بن داود" للعربية: المبيعات عبر برنامج "الولاء" تتجاوز 80%قالت إنه تم إطلاق هوية جديدة لسلسلة من المتاجر الصغيرة أخبار حصرية
-
هوندا تستثمر 65 مليار دولار على مدى 10 سنوات لتعزيز تحولها للسيارات الكهربائيةالشركة تخطط لطرح 7 طرازات جديدة وإنتاج مليوني سيارة سنوياً قصص اقتصادية
-
شركات في أميركا الشمالية تعلن عن تخفيضات كبيرة في الوظائفعلى الرغم من التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي 2024 شركات