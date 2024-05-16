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الاقتصاد التونسي يعاني أزمة اقتصادية خانقة (تعبيرية - iStock)
الاقتصاد التونسي (تعبيرية - iStock)
اقتصاد تونس

تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 0.2% في الربع الأول

معدل البطالة في تونس بلغ 16.2% في الربع الأول

تونس - رويترز
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قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الخميس إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2% في الربع الأول من العام مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن معدل البطالة بلغ 16.2% في الربع الأول مقارنة مع 16.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

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كانت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، رفعت توقعاتها للنمو في تونس 30 نقطة أساس إلى 1.6% في 2024، وعزت ذلك إلى ورود بيانات إيجابية منذ بداية العام بشأن التضخم والاستثمار والطلب الخارجي.

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وقالت الشركة في تقرير إن النمو سيتسارع في العام الجاري من 0.4% في 2023 لكنه سيظل أقل كثيرا من متوسطه البالغ 3% بين 2015-2019.

وأشار التقرير إلى أن تسارع النمو التونسي في 2024 سيكون مدفوعا بشكل رئيسي باستقرار الإنتاج الزراعي، بعد انكماشه 11% العام الماضي، مما سيقلل الحاجة لاستيراد الحبوب، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

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