تقنية "أوفرفيوز".. خطر جديد يهدد اقتصاديات الإعلام

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مع تقنية "أيه آي أوفرفيوز" التي كُشف النقاب عنها أول من أمس، باتت نتائج البحث عبر "غوغل" والتي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي تظهر قبل المواقع الإلكترونية التقليدية، ما يهدد بزعزعة جزء من النموذج الاقتصادي الخاص بالإنترنت لمؤسسات كثيرة وتحديداً لوسائل الإعلام، لأن المحتوى الموفَّر من المرجّح أنه سيرضي وحده المستخدمين ويوفّر لهم إجابات على أسئلتهم، دون الحاجة لتصفح المواقع.

ويقول بول روتزر من معهد "ماركتينغ ايه آي" إن "ذلك سيكون له تأثير سلبي على الشركات والمواقع التي تنتج محتوى وتعتمد على نسبة تصفّحها من محركات البحث. لكننا لا نعرف إلى أي مدى سيؤثر هذا التغيير عليها أو ما يمكننا القيام به حيال ذلك".

وتتوقع شركة "غارتنر" الاستشارية أن تنكمش نسبة تصفّح محركات البحث التقليدية بنسبة 25 % بحلول عام 2026 مع ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وعلى الرغم من هذه الثورة، لا تستطيع "غوغل" الاستغناء عن الإعلانات، وسيتعين عليها تكييف عرضها مع المعلنين، "وإلا سيقضي الذكاء الاصطناعي عليها"، بحسب ديفيد كلينش من شركة "ميديا غرووث بارتنرز".

وتؤكد هيما بوداراغو من فريق البحث في "غوغل"، أن المواقع والروابط التي ظهرت في البداية عند توفير الإجابة خلال الاختبارات التي أجريت على "أيه آي اوفرفيوز"، حظيت "بمعدّل نقر أعلى" بالمقارنة مع صيغة البحث القديمة.

ويتساءل كلينش "ما الذي يختار هذه الروابط؟ إذ لا يظهر سوى عدد قليل منها" لتوسيع النص الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

ويتابع "كيف يمكن لجهة معيّنة أن تضمن أن يظهر موقعها ومحتواها ضمن هذه النتائج؟ أتصوّر أنه سيتعيّن دفع مبلغ لقاء ذلك، وهو أمر لا يختلف عما هو قائم حتى اليوم".

ومع "أوفرفيوز"، تكون غوغل قد عززت مكانتها كوسيط بين مستخدمي الإنترنت والمواقع الالكترونية.

أهمية المصادر

يقول كلينش إن "غوغل تواجه ضغوطاً هائلة، لأنّ لاعبين آخرين سبق أن أظهروا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يعمل من دون روابط أو إعلانات"، كما هي الحال مع "تشات جي بي تي".

ويتابع "لذا أرادوا الثلاثاء إيصال رسالتهم عن الذكاء الاصطناعي، حتى لو كان ذلك يعني تحديد نموذج اقتصادي في مرحلة تالية".

ويرى أن الفجوة تتسع بين كبار اللاعبين في مجال الإنترنت ووسائل الإعلام، والشركات، والمبتكرين "الذين لا يملكون أصلاً الوسائل اللازمة لتحسين مراجعهم" في محرك البحث.

لقد أدّت السيطرة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى على الإعلانات إلى عدم استفادة وسائل إعلام كثيرة من الجيل الجديد، بدءاً من "بازفيد" وصولاً إلى "فايس" ومروراً بـ"ذي دايلي بيست" و"كوارتز" و"هافينغتون بوست"، والتي يعد بيع مساحات فيها للمعلنين المصدر الرئيسي لمداخيلها.

وخنقت هذه السيطرة أيضا الصحف والمجلات المحلية والإقليمية، والتي غالبا ما تفشل في دفع عدد كافٍ من القراء إلى الاشتراك فيها.

ولم ينجح في صيغ الاشتراك سوى حفنة من وسائل الإعلام التي تتمتع بأهمية على المستويين المحلي والدولي، كـ"نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال".

ويرى بول روتزر أنّ على مبتكري المحتوى أو وسائل الإعلام أو غيرهم "السعي إلى تنويع" قنوات نشرهم والوسائل التي تمكّنهم من استقطاب متابعين، تحديدا عبر منصتي يوتيوب وتيك توك، ولكن أيضاً من خلال المدونات الصوتية (بودكاست)، "في حال لم يُقدموا أصلا على ذلك".

ومع ذلك، لا يمكن حتى اليوم اعتبار أن الذكاء الاصطناعي التوليدي بات واجهة للبحث. فمنذ إطلاق "تشات جي بي تي" في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تحدّث كثيرون عن الاخطاء والمعلومات الغريبة والخاطئة التي توفرها "روبوتات الدردشة".

ويتعيّن على "اوفرفيوز" كما محرك البحث "بينغ" من "مايكروسوفت"، أن يبثت أنّه دقيق وأهل للثقة.

ويقول الأستاذ في الصحافة لدى جامعة نيويورك العامة جيف جارفيس إنّ "أهمية المصادر ستزداد أكثر من أي وقت مضى"، مضيفاً "يكمن السؤال في معرفة ما إذا كانت وسائل الإعلام ستتيح معلوماتها لهذه الأنظمة لجعلها منتشرة بصورة أكبر".

ويتابع "إنّ ذلك سيغير النموذج الاقتصادي، لكنني أعتقد أنها فرصة" للصحافة.

وحتى اليوم، تُقدِم وسائل الإعلام على ملاحقة نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة قضائياً، متهمة اياها بسرقة محتواها. ويقول جارفيس "علينا أن نجتمع للتفكير في كيفية عمل هذا النظام الجديد".