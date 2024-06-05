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سفينة حاويات تركية (تعبيرية عن صادرات تركيا من آيستوك)
سفينة حاويات تركية (تعبيرية عن صادرات تركيا من آيستوك)
اقتصاد تركيا

مصدر تركي: أنقرة طلبت زيادة الصادرات الزراعية إلى بكين

الصين أكبر شريك تجاري لتركيا في آسيا وخامس أكبر شريك تجاري لها على مستوى العالم

أنقرة - رويترز
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ذكر مصدر دبلوماسي تركي اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية هاكان فيدان قال لمسؤولين صينيين خلال زيارة هذا الأسبوع إن أنقرة تريد تقليص عجزها التجاري مع بكين عبر زيادة الصادرات الزراعية والغذائية.

ووصل وزير الخارجية هاكان فيدان إلى بكين يوم الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي ومسؤولين آخرين.

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وأضاف المصدر أن فيدان قال إن أنقرة تتوقع أن تستورد الصين المزيد من المنتجات الزراعية والغذائية من تركيا، كما نقل رغبة البلاد في أن تشجع الصين المزيد من الشركات على الاستثمار في تركيا وتعزز السياحة الصينية إليها.

وبحسب بيانات رسمية بلغت قيمة واردات تركيا من الصين 44.9 مليار دولار في 2023، في حين بلغ إجمالي الصادرات 3.3 مليار دولار.

وأجرى وزير الطاقة التركي الشهر الماضي محادثات مع السلطات والشركات الصينية حول مشاريع في قطاعات التعدين والطاقة النووية والمتجددة، وذلك خلال توقيع اتفاق في مجال تحويل الطاقة.

وتجري أنقرة محادثات مع الصين حول محطة ثالثة للطاقة النووية تهدف إلى بنائها في منطقة تراقيا.

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