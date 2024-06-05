مصدر تركي: أنقرة طلبت زيادة الصادرات الزراعية إلى بكين

1 دقيقة للقراءة

ذكر مصدر دبلوماسي تركي اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية هاكان فيدان قال لمسؤولين صينيين خلال زيارة هذا الأسبوع إن أنقرة تريد تقليص عجزها التجاري مع بكين عبر زيادة الصادرات الزراعية والغذائية.

ووصل وزير الخارجية هاكان فيدان إلى بكين يوم الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي ومسؤولين آخرين.

تركيا: إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول العربية سيعزز العلاقات

والصين أكبر شريك تجاري لتركيا في آسيا وخامس أكبر شريك تجاري لها على مستوى العالم.

وأضاف المصدر أن فيدان قال إن أنقرة تتوقع أن تستورد الصين المزيد من المنتجات الزراعية والغذائية من تركيا، كما نقل رغبة البلاد في أن تشجع الصين المزيد من الشركات على الاستثمار في تركيا وتعزز السياحة الصينية إليها.

وبحسب بيانات رسمية بلغت قيمة واردات تركيا من الصين 44.9 مليار دولار في 2023، في حين بلغ إجمالي الصادرات 3.3 مليار دولار.

وأجرى وزير الطاقة التركي الشهر الماضي محادثات مع السلطات والشركات الصينية حول مشاريع في قطاعات التعدين والطاقة النووية والمتجددة، وذلك خلال توقيع اتفاق في مجال تحويل الطاقة.

وتجري أنقرة محادثات مع الصين حول محطة ثالثة للطاقة النووية تهدف إلى بنائها في منطقة تراقيا.