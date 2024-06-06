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A general view shows a cross-section of the Karuma 600 megawatts hydroelectric power project under construction on River Nile, Uganda February 21, 2018. REUTERS/James Akena
أعمال الإنشاءات بأحد مشروعات توليد الكهرباء في أوغندا - "أرشيفية - رويترز"
اقتصاد

أوغندا تقترض 500 مليون دولار من كوريا الجنوبية

لتمويل مشاريع بنى تحتية

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة المالية في أوغندا، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في تمويل مشاريع بنى تحتية.

وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن بنك إيكسيم بكوريا الجنوبية هو الذي سيقدم القرض. ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن نوع البنى التحتية التي سيتم تمويلها بهذا القرض لكن أوغندا تقترض في العادة من أجل مشاريع متعلقة بالطرق والطاقة.

ومن المرجح أن يزيد القرض الجديد مشاكل الديون المتراكمة في أوغندا، وهي مشكلات دفعت وكالة موديز الشهر الماضي إلى خفض تصنيف البلاد الائتماني مشيرة إلى "انخفاض إمكانية سداد الديون".

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ومنذ 31 ديسمبر كانون الأول الماضي، بلغ الدين العام في أوغندا 24.6 مليار دولار بسبب الإنفاق على مشاريع البنى التحتية.

ووقع وزير مالية أوغندا ماتيا كاسايجا ووزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي-يول‭‭ ‬‬الاتفاقية على هامش قمة كوريا-أفريقيا في "سيول".

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