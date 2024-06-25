الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

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قال تجار اليوم الثلاثاء، إن مشتري الحبوب الحكومي بالأردن اشترى نحو 60 ألف طن متري من قمح الطحين من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية.



وأضافوا أن من المعتقد أن الشراء قد تم بنحو 256.35 دولار للطن متضمنة التكلفة والشحن لتوريدها في النصف الأول من أغسطس/آب.

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يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن الشهر الماضي، أن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن المراجعة الأولى ضمن برنامج تم إقراره هذا العام بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف صندوق النقد في بيان أن استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الأردن سيتيح له الحصول على 129 مليون دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز، أكدت تصنيفها الائتماني للأردن عند "b+/b" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس تزيد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.

وذكرت أن "النظرة المستقرة للأردن تعكس توقعاتنا بأن الحرب بين إسرائيل وحماس لن تتسع رقعتها إلى خارج قطاع غزة".

وتوقعت الوكالة أن الحرب بين إسرائيل وحماس لن تسبب اضطرابا سياسيا داخليا كبيرا في الأردن، كما توقعت أن يظل الدعم المالي الدولي للأردن قويا.