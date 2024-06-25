شركات أردنية ترفض توريد الدواجن احتجاجا على قرار التسعيرة الجبرية

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تشهد الأسواق في الأردن أزمة شح الدواجن بعد امتناع الشركات المنتجة عن توريدها للمتاجر كرد على قيام الحكومة بتحديد أسعارها بهدف حماية المستهلك وإنهاء موجة زيادة وصفت بالجنونية.

ويواجه السيد أحمد وغيره من التجار أزمة بسبب امتناع منتجي الدواجن عن توريدها للأسواق احتجاجا على قيام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية للبيع.

ورغم تدخل الحكومة لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار الدواجن وتقديم المنتج للمواطن بسعر مناسب إلا أن تداعيات هذه الخطوة أثرت على الأسواق.

وهناك نحو 5 شركات رئيسية امتنعت عن توريد الدواجن للأسواق التي باتت عاجزة عن تلبية الحاجة اليومية التي تصل إلى 700 ألف طائر يوميا.

ومع استمرار الحكومة بتحديد الأسعار لجأت الشركات المنتجة إلى بيع الدجاج المقطع، كونه لا يخضع لأي تسعيرة. وعمدت الحكومة من جديد إلى تحرير مخالفات للمتاجر التي لا تخضع لبيع الدجاج الكامل المسعر من قبلها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، :"غياب الدواجن الملحوظ في الأسواق كانت له تداعياته على كثيرين خاصة وأن 75% من الأردنيين يتناولون هذا المنتج بشكل يومي".

وذكر الناطق باسم جمعية حماية المستهلك، حسين العموش :"أزمة متجددة كانت أولى ملفاتها حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الدواجن. اليوم المقاطعة لم تعد خيارا فالعديد من المتاجر باتت خالية من الدواجن والحصول عليها يحتاج لرحلة بحث طويلة".