مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مزرعة دواجن
مزرعة دواجن
اقتصاد الأردن

شركات أردنية ترفض توريد الدواجن احتجاجا على قرار التسعيرة الجبرية

الحاجة اليومية تصل إلى 700 ألف طائر يوميا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تشهد الأسواق في الأردن أزمة شح الدواجن بعد امتناع الشركات المنتجة عن توريدها للمتاجر كرد على قيام الحكومة بتحديد أسعارها بهدف حماية المستهلك وإنهاء موجة زيادة وصفت بالجنونية.

ويواجه السيد أحمد وغيره من التجار أزمة بسبب امتناع منتجي الدواجن عن توريدها للأسواق احتجاجا على قيام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية للبيع.

ورغم تدخل الحكومة لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار الدواجن وتقديم المنتج للمواطن بسعر مناسب إلا أن تداعيات هذه الخطوة أثرت على الأسواق.

بنوك مصرية ترفع حدود بطاقات الائتمان 50% بالعملة الأجنبية اقتصاد مصر بنوك مصر بنوك مصرية ترفع حدود بطاقات الائتمان 50% بالعملة الأجنبية

وهناك نحو 5 شركات رئيسية امتنعت عن توريد الدواجن للأسواق التي باتت عاجزة عن تلبية الحاجة اليومية التي تصل إلى 700 ألف طائر يوميا.

ومع استمرار الحكومة بتحديد الأسعار لجأت الشركات المنتجة إلى بيع الدجاج المقطع، كونه لا يخضع لأي تسعيرة. وعمدت الحكومة من جديد إلى تحرير مخالفات للمتاجر التي لا تخضع لبيع الدجاج الكامل المسعر من قبلها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، :"غياب الدواجن الملحوظ في الأسواق كانت له تداعياته على كثيرين خاصة وأن 75% من الأردنيين يتناولون هذا المنتج بشكل يومي".

وذكر الناطق باسم جمعية حماية المستهلك، حسين العموش :"أزمة متجددة كانت أولى ملفاتها حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الدواجن. اليوم المقاطعة لم تعد خيارا فالعديد من المتاجر باتت خالية من الدواجن والحصول عليها يحتاج لرحلة بحث طويلة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط