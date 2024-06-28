تراجع العجز التجاري التركي 48% في مايو
الصادرات ارتفعت 11.3% على أساس سنوي إلى 24.07 مليار دولار
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن العجز في التجارة الخارجية لتركيا تراجع 48% على أساس سنوي إلى 6.50 مليار دولار في مايو/أيار.
وكشفت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه في مايو/أيار، ارتفعت الصادرات 11.3% على أساس سنوي إلى 24.07 مليار دولار، وانخفضت الواردات 10.4% إلى 30.57 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، تقلص العجز في التجارة الخارجية 34.3% إلى 36.81 مليار دولار، وفقا لـ "رويترز".
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