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حصري "التعاونية للتأمين" للعربية: 70% من الإيرادات تأتي من قطاع التأمين الصحي

العنزي: قطاع التأمين على المركبات الأسرع نموا لدى الشركة بسبب التغييرات التنظيمية

دبي - العربية.نت
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قال المدير المالي لشركة "التعاونية للتأمين" ماطر العنزي، إن قطاع التأمين الصحي يعد الأكثر مساهمة في إيرادات الشركة حيث يمثل 70%، فيما يسهم قطاع التأمين على المركبات نحو 17% والتأمين العام نحو 12% من إيرادات الشركة.

وأكد في مقابلة مع "العربية Business" أن قطاع التأمين على المركبات يعد الأسرع نموا بين قطاعات التأمين لدى الشركة في الربع الأول من العام الجاري حيث نما بنحو 157%، فيما نما القطاع الصحي بنحو 20% والقطاع العام بنحو 4%.

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وأوضح أن النمو في قطاع التأمين على المركبات جاء بسبب التغييرات التنظيمية التي أضافت مستوى حماية أكبر للأفراد في إلزامية قطاع التأمين.

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وذكر أن "التعاونية" حققت نتائج أعمال إيجابية في الربع الأول من 2024، على مستوى الإيرادات والربحية، حيث نمت إيرادات التأمين بنحو 29% من 3.4 مليار ريال إلى 4.4 مليار ريال.

وبين أن الربح من الاستثمارات ارتفع إلى 177 مليون ريال بنمو 29% على أساس سنوي، وهو ما يعود إلى نمو محفظة الاستثمار واستقرار عوائد الدخل الثابت، وتحسن أداء الأسواق العالمية.

وقفز صافي ربح الشركة التعاونية للتأمين العائد للمساهمين بعد الزكاة بنسبة 164.13% تقريبا إلى 196.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 74.47 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيراد التأمين في الربع الأول ارتفع بنسبة 28.7% وبمبلغ 978.6 مليون ريال إلى 4.38 مليار ريال تقريبا مقابل 3.41 مليار ريال تقريبا في الربع الأول من عام 2023، نتيجة النمو في قطاعات الشركة الرئيسية (الصحة، والمركبات، والتأمين العام).

وعزت الشركة النمو في صافي أرباحها إلى عدة أسباب أولها التحسن في نتيجة خدمات التأمين حيث وصلت إلى 345.68 مليون ريال في الربع الأول مقارنة بـ 312.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنمو قدره 210.69%، والذي كان نتيجة لزيادة إيرادات التأمين مدعوما بإدارة أفضل للمطالبات.

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