3 دقائق للقراءة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بن داود" القابضة، أحمد بن داود، إن الأرباح التي حققتها الشركة مؤخراً جاءت من مزيج من الإجراءات، من بينها ترشيد التكاليف، ونجاح برنامج "الولاء"، الذي أثبت أهميته منذ إطلاقه، حيث ارتفع عدد المسجلين فيه الآن إلى 5 ملايين، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من المبيعات التي تسجلها الشركة تأتي عبر هذا البرنامج.

وأضاف بن داود في مقابلة مع "العربية Business" أن الشركة أطلقت هوية جديدة لسلسلة من المتاجر الصغيرة تحت عنوان "دانوب داش" أو "بن داود داش"، لخدمة المستهلكين بصورة أسرع.

"MBC" تحقق أرباحا 121 مليون ريال في الربع الأول من 2024

وتابع: نعمل الآن لإنجاز "مركز تحضير طلبات" على مساحة 20 ألف متر مربع، يجري تنفيذه في المنطقة الغربية، وهذا المركز سيساعدنا على إنجاز التوسعات التي ستحصل في سلسلة "دانوب داش" أو "بن داود داش".

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بن داود أن "المركز التحضيري" الخاص بالشركة يعتبر الرابع من نوعه في العالم، حيث يوجد مركز واحد في كل من أوروبا وأميركا، بينما الثالث في سنغافورة والرابع سيفتتح في السعودية.

ونوه بن داود بأن أهمية سلسلة المتاجر الصغيرة والتي تكون مساحتها عادة بين 50 و80 متراً أنها تكون مختصة في أصناف محددة، وتمتاز بسرعة الخدمة، بما يحقق رغبة العملاء.

وأضاف بن داود أن مجلس الإدارة أوصى بالتوسع في قطاعات مكلمة لمجالات التجزئة، خاصة في قطاعات "التوزيع" و"قواعد البيانات"، ومجال "التقنيات المالية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أظهرت بيانات حديثة نمو أرباح شركة بن داود القابضة بنحو 16% إلى 60.54 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 52.20 مليون في الربع الأول من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن إيراداتها سجلت نموا بنسبة 6.64% إلى 1.47 مليار ريال في الربع الأول من 2024 مقابل 1.38 مليار ريال في الربع الأول من 2023، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الأداء الاستثنائي للعلامتين التجاريتين للمجموعة (أسواق بن داوود وأسواق الدانوب)، فقد سجلت مبيعات أسواق بن داود زيادة بنسبة 8.5% بالمقارنة مع الربع الأول من السنة المالية 2023م، في حين حققت مبيعات متاجر الدانوب زيادة بنسبة 7.1% بالمقارنة مع الربع الأول من السنة المالية 2023م، وقد جاء التحسن في الأداء نتيجة الاستعدادات الكبيرة خلال الفترة التي سبقت موسم شهر رمضان والنجاح المستمر لبرنامج الولاء.

وأوضحت أن النمو في صافي الربح جاء نتيجة الزيادة في المبيعات وإجمالي الربح.

وبلغ إجمالي الربح في الربع الأول من السنة المالية 2024م نحو 451.0 مليون ريال ، بالمقارنة مع 416.6 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2023م وبلغ هامش إجمالي الربح للربع الأول من السنة المالية 2024م ما نسبته 30.6%، بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والذي بلغ 30.2%.

وبلغت المصروفات التشغيلية في الربع الأول من السنة المالية 2024م ما قيمته 369.5 مليون ريال ، بالمقارنة مع 342.1 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2023م. وتعود هذه الزيادة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وافتتاح متاجر جديدة، وإطفاء أصول غير ملموسة، والتي بدأت في الربع الثاني من السنة المالية 2023م، ولم يكن لها أي تأثير خلال الربع الأول من السنة الماضية.