انشغلت بعض الأوساط في الأسواق المالية، الأسبوع الماضي بقصة الصعود الصاروخي لأسهم GameStop بعد أن اتحد ملايين المستثمرين الأفراد على منصة Reddit في منتدى WallStreetBets أو "رهانات وول ستريت" لشراء أسهم الشركة.

جاء ذلك التحرك لصغار المستثمرين بعد أن علموا أن صناديق التحوط باعت أسهم الشركة على المكشوف، وذلك بهدف تكبيد هذه الصناديق خسائر كبيرة.

وبلغت نسبة التراجع 53% بأصول Melvin Capital أحد أكبر صناديق التحوط في وول ستريت خلال يناير متضررا بالدرجة الأولى بخسائر مراهنته على تراجع أسهم GameStop.

وقد خسر Melvin Capital 4.5 مليار دولار في يناير، لتقف قيمة أصوله عند 8 مليارات دولار، وذلك بعد حصوله على تمويل طارئ بقيمة 2.75 مليار دولار من شركتي Citadel وPoint72 Asset Management في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وخسر Maplelane Capital وهو صندوق تحوط آخر 45% من قيمته في يناير بعد أن كانت قيمة أصوله 3.5 مليار دولار مطلع السنة.

أما صندوق D1 فقد خسر 20% من قيمته في يناير بسبب بيع أسهم AMC وGameStop على المكشوف.

عزم المستثمرين الأفراد في إسقاط صناديق التحوط نقلت العدوى إلى أسهم أخرى عليها عمليات بيع على المكشوف مكثفة مثل AMC للسينما وإكسبرس للملابس وهما سهمان تضاعفا بثلاث مرات الأسبوع الماضي.

تأتي هذه التداعيات إلى جانب استهداف أعضاء WallStreetBets للفضة حيث تدفق نحو مليار دولار إلى أكبر صندوق متداول في البورصة المدعوم بالفضة في العالم المسمى iShares Silver Trust في يوم الجمعة الماضية.