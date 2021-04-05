نصف ساعة صادمة ببورصة مصر.. هذا ما خسرته الأسهم

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي مع استمرار ضغوط البيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

وخلال أول نصف ساعة من التداولات، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.5 مليار جنيه بعدما هوى رأس المال السوقي من مستوى 645 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الأحد إلى نحو 633.5 مليار جنيه خلال أول نصف ساعة من التداولات.

على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% عند مستوى 10170 نقطة. كما وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.82% عند مستوى 1917 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 3.22%، ليصل إلى مستوى 2833 نقطة. وأيضاً نزل المؤشر متساوي الأوزان "إيجي إكس 50" بنسبة 3.44%، عند مستوى 1962 نقطة.

وفي هذا السياق، أرجع رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية وائل عنبه، في مقابلة مع "العربية"، السبب في التراجعات الحادة التي تشهدها البورصة المصرية منذ مارس الماضي إلى عدة عوامل منها سياسية في ما يتعلق بالمفاوضات بخصوص ملف سد النهضة، وهذا ما دفع ببعض المستثمرين إلى التخارج من السوق إلى حين اتضاح الرؤية.

أمّا السبب الثاني فهو "فني" بحت خاص بالبورصة المصرية، وهي المضاربات الشديدة التي حصلت على EGX70 خلال الستة أشهر الأخيرة أدت إلى صعود بعض الأسهم بشكل كبير، لذلك عندما حصلت موجة جني أرباح، جاء البيع بشكل عنيف ترجم في الهبوط الحاد في البورصة المصرية.

تعاملات المستثمرين الأجانب تتجه نحو البيع

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى الشراء بصافي 281.7 ألف جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي 136.19 ألف جنيه، و145.54 ألف جنيه على التوالي.

وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 31.07 مليون جنيه، من خلال 26.6 مليون سهم، عبر 1.7 ألف صفقة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال أول نصف ساعة من التعاملات.

حيث تقرر إيقاف التداول على أسهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مجموعة عامر القابضة.