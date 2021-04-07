سوق السعودية يخترق حاجز الـ10 آلاف نقطة لأول مرة منذ 7 سنوات

اخترق مؤشر السوق السعودية حاجز الـ10 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، مرتفعا 0.3% عند 10014 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار ريال بعد مرور نحو نصف ساعة من الافتتاح.

ويشهد المؤشر ارتفاعاً تدريجياً منذ بداية العام لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1300 نقطة وبنسبة 15.3%.

وارتفع سهم "صافولا" بأكثر من 3% عند 41.60 ريال، ويتداول سهم "نادك" عند 35.25 ريال بارتفاع 2%.

ويتصدر سهم "تبوك الزراعية" ارتفاعات اليوم بأكثر من 7%.

إلى ذلك، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي إلى 2.9%، ارتفاعا من 2.6% في توقعاته السابقة في يناير. وحافظ الصندوق على تقديراته للعام 2022 عند 4%.

يأتي ذلك بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بـ 4% العام الماضي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، بسبب آثار جائحة كورونا، وانخفاض الطلب العالمي على النفط.

وفي جلسة لصندوق النقد الدولي حول استجابة السعودية لجائحة كوفيد 19، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد، قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أمس، إن رؤية 2030 دعمت اقتصاد المملكة في مواجهة الأزمة، وأن الربع الأول من العام الحالي كان إيجابيا.