أسهم أوروبا تسجل أطول موجة صعود منذ 2019

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثامنة على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل حيال تعاف اقتصادي سريع في المنطقة لصعود أسهم الشركات الصناعية بينما اقتدت أسهم شركات التكنولوجيا بقفزة نظرائها في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، وهي أطول موجة مكاسب فيما يزيد عن عامين مع مراهنة المستثمرين أيضا على إبقاء البنوك المركزية صنابير التحفيز مفتوحة.

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وتُسلط الأنظار الأسبوع الجاري على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسات الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين للتعرف على موقف البنك المركزي إزاء قفزة للتضخم في الآونة الأخيرة، نقلاً عن رويترز.

وارتفعت أسهم القطاع الصناعي في أوروبا 0.5%، في حين زادت أسهم التكنولوجيا 0.7% بعدما أغلق المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا على مستوى قياسي أمس.