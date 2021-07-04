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"السعودي الفرنسي" يقر توزيع أرباح 6.5% عن النصف الأول من 2021

البنك السعودي الفرنسي
البنك السعودي الفرنسي
سوق السعودية

"السعودي الفرنسي" يقر توزيع أرباح 6.5% عن النصف الأول من 2021

إجمالي المبلغ الموزع 779.9 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وذكر البنك في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن إجمالي المبلغ الموزع 779.9 مليون ريال، وستكون حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال بعد خصم الزكاة.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية تداول يوم 01 ذو الحجة 1442هـ الموافق 11 يوليو الجاري، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وكانت النتائج المالية الأولية للبنك السعودي الفرنسي، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 14.37% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 780 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 682 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 729.8% مقارنة بصافي ربح 94 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

والسبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح بالربع الأول من 2021، هو انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.93%، وارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.22%.

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