سوق الأسهم السعودية ترتفع لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2007

ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2007، أي منذ الأزمة المالية العالمية.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.75% ما يعادل 84.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 11282.01 نقطة، حيث تفاعل المستثمرون إيجابا مع أرقام الميزانية السعودية في الربع الثاني والتي تم إعلانها بعد جلسة أمس الاثنين.

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وربح "تاسي" 2592.3 نقطة منذ بداية العام حتى جلسة اليوم تعادل نسبة نمو 29.83%.

وبلغت قيمة التداولات عند منتصف الجلسة نحو 4.42 مليار ريال، عبر التداول على نحو 113.33 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 9.79 تريليون ريال.

ودعم صعود "تاسي" ارتفاع مؤشر قطاع البنوك القيادي بنسبة 1.34%، بالتزامن مع تصدر أسهم البنوك لقيم وأحجام التداولات، بعد أن تصدر سهم الأهلي الأسهم الأكثر نشاطاً في قيمة التداولات بنحو 301.91 مليون ريال عبر تداول 5.14 مليون سهم.

وجاء بنك الجزيرة بالمرتبة الثانية من حيث أحجام التداول بنحو 5.13 مليون سهم بقيمة تداول 98.11 مليون ريال. كذلك جاء سهم الراجحي ضمن الخمسة الأكثر نشاطا بالقيمة بمقدار 190 مليون ريال عبر تداول 1.615 مليون سهم.

أداء الربع الثاني

وأظهرت بيانات ميزانية السعودية في الربع الثاني من 2021 بحسب بيان وزارة المالية تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه اليوم الاثنين، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 248 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 4.6 مليار ريال.

وكشفت أرقام الميزانية السعودية نمو الإيرادات غير النفطية 31% إلى 116 مليار ريال في الربع الثاني.

كما نمت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من 2021، بنسبة 13% إلى 132 مليار ريال. وبلغ مستوى العجز 12 مليار ريال للنصف الأول من 2021، فيما سجلت الإيرادات في الربع الثاني نموا بنسبة 85% على أساس سنوي.

وأظهرت أرقام الميزانية السعودية زيادة إنفاق المملكة على الصحة بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2021.

وبلغ إجمالي قيمة التمويل في الربع الثاني 21.5 مليار ريال، فيما بلغ حجم التمويل في النصف الأول 51 مليار ريال.