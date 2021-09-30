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"تداول السعودية" تضيف "solutions by stc" لمؤشر "تاسي"

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solutions by stc
solutions by stc
سوق السعودية

"تداول السعودية" تضيف "solutions by stc" لمؤشر "تاسي"

من بداية التداول في يوم الأحد 3 أكتوبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن إضافة أسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات لحساب مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

وانطلق اليوم التداول على أسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc في السوق الرئيسية بعد اكتتاب شهد إقبالا قويا جدا من المؤسسات والأفراد.

وقالت "تداول السعودية"، إن إضافة الشركة يأتي إلحاقاً بإعلانها الأسبوع الحالي بشأن صيانة المؤشرات للربع الثالث 2021.

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بذلك يصبح سهم "solutions by stc" السهم الثامن المضاف إلى المؤشر في الربع الثالث 2021. كانت "تداول السعودية"، قد أعلنت عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

وقال "تداول السعودية"، في بيان سابق، إنه سيتم إضافة أسهم 7 شركات إلى مؤشرات السوق، وذلك بإضافة الشركة العربية للأنابيب، إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر المواد الأساسية، وإضافة شركة التنمية الغذائية، لمؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر إنتاج الأغذية.

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