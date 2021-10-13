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هيئة السوق تقر الطرح العام لوحدات "صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت"

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هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق تقر الطرح العام لوحدات "صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت"

لـ "شركة السعودي الفرنسي كابيتال"

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن موافقتها لـ "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" على طرح وحدات "صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت" طرحاً عاماً.

وذكرت الهيئة في بيان، أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وتابعت: "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

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