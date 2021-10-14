أسهم أوروبا تصعد بفضل شركات التكنولوجيا

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها، اليوم الخميس، مدعومة بأسهم التكنولوجيا والتعدين وسط توقعات بموسم أرباح قوي حتى في ظل مخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم، الذي يعوق الانتعاش الاقتصادي.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7% مع صعود أسهم التعدين 2.1% وشركات التكنولوجيا 1.4%.

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كانت شركات أشباه الموصلات الأوروبية من بين أكبر الرابحين بعد أن سجلت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية العملاقة للرقائق قفزة بواقع 13.8% في أرباح الربع الثالث، نتيجة الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.

وينتظر المستثمرون بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن تظهر القراءة ارتفاعا في الأسعار.