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بدء التداول على أسهم "غزل المحلة لكرة القدم" فبراير المقبل

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نادي غزل المحلة مصر
نادي غزل المحلة المصري لكرة القدم
البورصة المصرية

بدء التداول على أسهم "غزل المحلة لكرة القدم" فبراير المقبل

ستكون أول شركة متخصصة في كرة القدم تدرج أسهمها في البورصة بالشرق الأوسط

القاهرة - العربية نت

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تمت أمس الثلاثاء تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم، بمشاركة مؤسسات وأفراد مصريين بقيمة 20 مليون جنيه، ومستثمرين عرب بقيمة 17 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تعقد شركة غزل المحلة لكرة القدم جمعية عامة قريبًا لاعتماد نتائج الاكتتاب الخاص، والدعوة إلى الاكتتاب العام لزيادة رأسمال الشركة من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

وتبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرحين الخاص والعام 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه، حيث تستهدف الشركة القيد في البورصة المصرية وبدء التداول على الأسهم خلال شهر فبراير المقبل.

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وستكون شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أكبر مساهم في شركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 65 مليون جنيه، تمثل 32.5% من رأس المال، من خلال أسهم ممتازة تضمن لها تصويتا مضاعفا في الجمعيات العمومية، حيث كانت قد حصلت على اعتماد من الهيئة العامة للاستثمار بشأن تقييم الحصة العينية لمساهمتها في شركة غزل المحلة لكرة القدم، والتي تتمثل في حقوق الانتفاع بالاستاد و3 ملاعب والاسم التجاري لمدة 20 عامًا.

وبذلك تكون شركة غزل المحلة لكرة القدم أول شركة رياضية متخصصة في نشاط كرة القدم في الشرق الأوسط، تدرج أسهمها في البورصة، حيث كان قد تم تأسيسها في يناير 2021 تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص المنافسة المالية العادلة (Financial Fair Play).

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