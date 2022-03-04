الروبل الروسي يهبط لمستويات قياسية جديدة في تعاملات متقلبة

هبط الروبل الروسي إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار الخميس، بعد أن خفضت وكالتا فيتش وموديز تصنيف ديون روسيا السيادية إلى وضع "غير مرغوب فيه".

تعرضت الأسواق المالية الروسية للاضطراب بسبب العقوبات المفروضة جراء غزوها لأوكرانيا، وهو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. ولا يزال سوق الأسهم مغلقا وتلاشى حجم التداول على ديونها السيادية.

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واختتم الروبل التعاملات في موسكو عند 106.01 للدولار مقابل 106.02 في ختام تعاملات أمس، بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي خلال اليوم عند 118.35، بانخفاض يزيد عن 10%، خلال اليوم.

وتراجع الروبل أيضا مقابل العملة الأوروبية، وأغلق منخفضا 1.9 %، عند 117.60 مقابل اليورو الذي تجاوز 125 روبلا للمرة الأولى على الإطلاق خلال الجلسة.