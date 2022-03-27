استقرار سوق الصرف في مصر والدولار فوق 18 جنيهاً
تراوح سعر صرف الدولار ما بين 18.24 جنيه و18.30 جنيه للبيع
سيطرت حالة من الهدوء على سوق الصرف في مصر في بداية تعاملات الأسبوع، وتراوح سعر صرف الدولار ما بين 18.30 جنيه كأعلى سعر للبيع، و18.24 جنيه لأقل سعر، بينما سجل أعلى سعر للشراء مستوى 18.40 جنيه، مقابل 18.35 جنيه كأقل سعر للشراء.
وفق الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، كان أعلى سعر للدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، حيث بلغ سعر صرف الدولار 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.
وفي 7 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وكريدي أغريكول، بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.
وفي بنوك قطر الوطني، والبركة مصر، والأهلي المتحد، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في 11 بنكاً بقيادة الإسكندرية، والمشرق، و"إتش إس بي سي"، والمصرف المتحد، مستوى 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.
وكان أقل سعر صرف للدولار في البنك المركزي المصري، حيث بلغ سعر الصرف نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.
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