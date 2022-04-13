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تصاعد التوتر في أوكرانيا يعزز الإقبال على الذهب

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سعر الذهب

تصاعد التوتر في أوكرانيا يعزز الإقبال على الذهب

المكاسب كانت محدودة بسبب صعود الدولار

رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن عززت مخاوف من تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا الإقبال على الملاذات الآمنة ومنها المعدن النفيس، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب صعود الدولار.

وبحلول الساعة 0609 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1969.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد بلوغ أعلى مستوى في شهر عند 1978.21 دولار للأوقية أمس الثلاثاء. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1975.80 دولار للأوقية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء، إن المفاوضات مع أوكرانيا "وصلت إلى طريق مسدود"، في حين صرح الرئيس الأميركي جو بايدن لأول مرة بأن الغزو الروسي لأوكرانيا يصل لحد الإبادة الجماعية.

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واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى مرتفع بلغه في مايو 2020، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد تحوطا من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن رفع أسعار الفائدة يزيد أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.46 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 972.51 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 3.1% إلى 2398.15 دولار للأوقية.

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