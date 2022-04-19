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ستاندرد اند بورز 500 يفتح مستقرا مع صعود عوائد السندات

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ستاندرد اند بورز 500 يفتح مستقرا مع صعود عوائد السندات

ينتظر المستثمرون المزيد من تقارير الأرباح لتقييم تأثير التضخم وحرب أوكرانيا على الشركات

دبي - العربية.نت

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فتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الرئيسي على استقرار اليوم الثلاثاء مع صعود عوائد السندات الأميركية لمستويات جديدة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من تقارير الأرباح لتقييم تأثير التضخم وحرب أوكرانيا على الشركات.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 17.07 نقطة أو 0.05% عند الفتح إلى 34394.62 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 1.06 نقطة أو 0.02% عند 4390.63 نقطة، وفق رويترز.

هبط المؤشر ناسداك المجمع 19.92 نقطة أو 0.15% إلى 13312.44 نقطة عند الفتح.

أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة أمس الاثنين، بعدما تأرجحت بين الصعود والهبوط طوال تعاملات بعد الظهر بينما قارن المستثمرون بين أرباح إيجابية من بنك أوف أميركا وقفزة في عوائد السندات قبيل المزيد من تقارير نتائج الشركات هذا الأسبوع.

وينتظر المتعاملون حزمة من أرباح الشركات ستساعدهم في تقييم تأثير حرب أوكرانيا وقفزة في التضخم على الأوضاع المالية للشركات.

وستصدر نتفليكس وتسلا وجونسون آند جونسون وإنترناشونال بيزنس ماشينز (آي بي إم) نتائجها هذا الأسبوع.

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