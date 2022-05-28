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أسهم أوروبا ترتفع 3% مسجلة أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مارس

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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا ترتفع 3% مسجلة أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مارس

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يصعد للجلسة الثالثة على التوالي

دبي - العربية.نت

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سجلت الأسهم الأوروبية أفضل أداء أسبوعي لها منذ منتصف مارس/ آذار، إذ أغلقت اليوم الجمعة على ارتفاع كبير بعد أن أدت بيانات أميركية متفائلة وتراجع التوقعات إزاء زيادات كبيرة في أسعار الفائدة إلى رفع المعنويات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق مرتفعا 1.5%، لتبلغ مكاسبه على مدى أسبوع 3%. كما أغلق المؤشر داكس الألماني عند أعلى مستوى له فيما يزيد على شهر واحد، مرتفعا 1.6%.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، بارتفاع 3.3%، وفق رويترز.

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وساعد ارتفاع الأسهم في وول ستريت، بسبب صعود أرباح متاجر التجزئة والتكنولوجيا وبيانات الإنفاق الاستهلاكي المتفائلة لشهر أبريل/ نيسان، على تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على الأسواق. كما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وصعدت أسهم البنوك هذا الأسبوع 6% مع استمرار البنوك المركزية الكبرى في مسار رفع أسعار الفائدة.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 لتحقيق انخفاض في نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، ليظل مارس/ آذار الشهر الوحيد الذي ارتفع فيه هذا العام.

وكان أداء المؤشر فاينانشال تايمز في لندن دون المستوى بجلسة الجمعة إذ تبعت أسهم شركات الطاقة أسعار النفط نحو التراجع، بالتزامن مع قلق الشركات من ضريبة محتملة على الأرباح.

كما هبط سهم شركة إل.إس.إل بروبرتي سرفيسز 4.2% بعدما قالت إن ارتفاع التضخم سيضر بأرباحها السنوية.

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