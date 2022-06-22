نيكاي الياباني يغلق على انخفاض بسبب مخاوف الركود

تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه السابقة ليغلق على انخفاض، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من الركود دفعت العقود الآجلة على الأسهم الأميركية للتراجع بعد مكاسب كبيرة في وول ستريت الليلة الماضية.

انخفض نيكاي 0.37% إلى 26149.55 نقطة، بعد ارتفاعه 0.82% ليسجل أعلى مستوياته في أسبوع عند 26462.83 نقطة. وارتفع 86 سهماً على المؤشر فيما انخفض 131 سهماً.

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وتخلى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا كذلك عن مكاسبه السابقة، ليغلق منخفضا 0.19%، ومسجلا 1852.65 نقطة.

كما هبطت أغلب الأسهم الآسيوية الأخرى.

وكان قطاع السيارات من بين القطاعات الرابحة مع تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً أمام الدولار. فزاد سهم تويوتا موتور 0.82%، وارتفع سهم نيسان 2.24%، وكان سهم ميتسوبيشي أكبر رابح على مؤشر نيكاي فزاد 7.11%.

في المقابل، كان سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق أكبر خاسر ونزل 3.85%.