محافظ بنك إنجلترا: لا نستبعد رفع الفائدة بـ50 نقطة أساس الشهر المقبل

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إنه لا يستبعد رفع الفائدة بنصف النقطة المئوية الشهر المقبل.

وأضاف بيلي أن البنوك المركزية لديها الخيار للتحرك بشكل أقوى لاحتواء التضخم.

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وأشار إلى أن الرفع بنصف نقطة مئوية مطروح على الطاولة، في حال طرأت ظروف تتطلب فعل المزيد، لكنه تساءل: لماذا تفترضون أن هذا هو الشيء الوحيد على الطاولة؟

ولاحظ بيلي أن أسواق المال تسعّر رفعاً أكبر للفائدة.