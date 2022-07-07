بعد جلسة متقلبة.. محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي يصعد بـ"وول ستريت"
المستثمرون القلقون يراقبون عن كثب إجراءات البنك المركزي
أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع أمس الأربعاء، حيث استوعب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي قدم إشارات جديدة حول سياسة البنك المركزي الأميركي إزاء أسعار الفائدة ومحاربة التضخم.
وبعد عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم العالمية في النصف الأول من العام، يراقب المستثمرون القلقون، عن كثب إجراءات البنك المركزي مع محاولتهم تقييم تأثير الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة على النمو العالمي.
وأوضح محضر اجتماع السياسة في 14 و15 يونيو، بالتفصيل كيف طُلب من البنك المركزي الأميركي إجراء زيادة كبيرة في أسعار الفائدة للتصدي لمعدلات التضخم والقلق بشأن فقدان الثقة في سلطة الاحتياطي الاتحادي.
وكانت الزيادة البالغة 0.75 نقطة مئوية التي خرجت عن الاجتماع، هي الأولى بهذا القدر منذ عام 1994.
ووفقا لمحضر الاجتماع، رأى المشاركون أن زيادة قدرها 50 أو 75 نقطة أساس ستكون مناسبة على الأرجح في اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقبل نشر المحضر، مرت جميع مؤشرات "وول ستريت" الثلاثة بجلسة متباينة، وبينما كانت هناك تقلبات أخرى إيجابا وسلبا في اللحظات التي أعقبت الكشف عن محضر الاجتماع، حققت الأسواق مكاسب قوية في بقية اليوم.
وبحسب بيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500، بواقع 14.08 نقطة، أي 0.37%، ليغلق عند 3845.47 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 39.96 نقطة، أي 0.35%، إلى 11362.2 نقطة، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 68.41 نقطة، أي 0.22%، إلى 31036.23 نقطة.
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