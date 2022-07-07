معظم أسواق الخليج تلتقط أنفاسها في آخر جلسة تداول قبل العيد

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الخميس، بعد أن التقطت أنفاسها إثر عمليات بيع في الفترة الأخيرة، بينما يستوعب المستثمرون سياسة مجلس الفيدرالي الأميركي المتشددة لاحتواء التضخم.

أظهرت وقائع اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو، اتفاق المسؤولين على رفع كبير للفائدة مما يبرر زيادتها بواقع 0.75 نقطة مئوية مع تدهور توقعات التضخم في الأجل القريب منذ اجتماع البنك في مايو.

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وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.5%، مدعوماً بارتفاع سهم إعمار العقارية 5.1%، وسهم مصرف دبي الإسلامي 1.5%.

وقالت شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي، إنها عينت إبراهيم الحداد رئيساً تنفيذياً لها، في خطوة تؤذن باقتراب الشركة من طرحها المزمع في البورصة.

وكان نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد، أعلن في نوفمبر عن خطط لطرح أسهم سالك في البورصة، وكانت الشركة آنذاك تابعة لهيئة الطرق والمواصلات. ويهدف إدراج سالك وتسع شركات أخرى مرتبطة بالحكومة إلى تعزيز نشاط سوق الأسهم.

كما أغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.2%، مع صعود سهم البنك التجاري القطري 2.3%، لكن سهم بنك قطر الوطني نزل 1.5% على الرغم من تسجيله زيادة بنسبة 12.3% في أرباح الربع الثاني.

وفي أبوظبي، نزل مؤشر البورصة 0.3%، متأثراً بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

وارتفع مؤشر الأسهم الرائدة في البورصة المصرية 1%، مدعوماً بصعود سهم البنك التجاري الدولي 2.3%. ونزل المؤشر بأكثر من 25% منذ بداية العام، وخسر 3.6% يوم الاثنين منخفضاً إلى 8642 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016، بحسب "رويترز".

وبدأت سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس، إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تستمر إلى يوم الأربعاء المقبل.

وأغلق مؤشر السوق السعودية "تاسي" مرتفعاً 0.6% أمس الأربعاء إلى مستوى 11416 نقطة، منهياً خسائر على مدى 4 جلسات، مع صعود سهم مصرف الراجحي 2% وسهم بنك الرياض 2.8%.