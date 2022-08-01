أسهم اليابان
المؤشر نيكاي الياباني يفتح على انخفاض 0.1%
انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05%
هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وتراجع نيكاي 0.1% إلى 27762.73 نقطة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05% إلى 1939.09 نقطة.
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كان مؤشر نيكاي قد ارتفع خلال تداولات شهر يوليو بنسبة 5.3% أو ما يعادل 1408.6 نقطة ليغلق عند 27801.64 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 3.7% توازي 69.5 نقطة ليصل إلى 1940.31 نقطة
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