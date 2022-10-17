وول ستريت
"غولدمان ساكس" لا يزال يرى فرصا جذابة في الأسهم الأميركية
رغم السياسة المشددة للفيدرالي لكبح معدلات التضخم الحالية
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يرى بنك "غولدمان ساكس"، فرصا جذابة في الأسهم الأميركية، رغم المستويات الحالية المرتفعة لمؤشر S&P 500، مقارنة بمستوياته التاريخية، والسياسة المشددة للفيدرالي لكبح معدلات التضخم الحالية.
وأكد البنك أن الفرص الاستثمارية موجودة بالأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وأسهم القيمة، فضلا عن أسهم الشركات التي تحقق نموا في الأرباح، إلى جانب الشركات التي تحقق تدفقا نقديا أسرع من غيرها.
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ومن بين هذه الشركات Macy’s وGeneral Motors وMeta Platforms وToll Brothers.
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