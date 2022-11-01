نشرة إصدار "كابلات الرياض" لـ طرح 22% من أسهمها في سوق السعودية

أعلنت مجموعة كابلات الرياض، اليوم الثلاثاء، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 33 مليون سهم تمثل 22% من رأسمالها في سوق "تداول" الرئيسية السعودية.

وذكرت "كابلات الرياض" وفق نشرة الإصدار المنشورة على موقع هيئة السوق المالية، أن إجمالي رأسمالها يبلغ 1.5 مليار ريال موزع على 150 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

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وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر الحالي وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي يوم الخميس 10 نوفمبر 2022.

وأفادت نشرة الإصدار، بأن فترة الطرح للمستثمرين الأفراد تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022 ولمدة يومين تنتهي يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الحالي.

وكانت مجموعة كابلات الرياض حصلت الشهر الماضي على موافقة هيئة السوق المالية السعودية، لتسجيل وطرح 33 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية.

وحددت نشرة الإصدار المكتتبين المستهدفين، والتي تستهدف الشريحة الأولى فيها الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 33 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

ويحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 29.7 مليون سهم كحد أدنى والتي تمثل 90 % من إجمالي أسهم الطرح.

أما الشريحة الثانية، تشمل المكتتبين الأفراد من الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري، وسيتم تخصيص 3.3 مليون سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد أي بما يعادل 10 % من إجمالي أسهم الطرح.

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة الذي تزاوله حاليا في إنتاج وتسويق وبيع الكابلات والأسلاك الكهربائية والموصلات والألياف البصرية بالإضافة إلى أعمال مشاريع المقاولات الكهربائية الخاصة بكابلات الجهد العالي.

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ويقوم بنك الرياض بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية، فيما يقوم كل من (بنك الرياض، وهيرمس السعودية، العربية المالية) بدور مديري سجل اكتتاب المؤسسات.

وحددت النشرة الجهات المستلمة والتي تضم (بنك الرياض، الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، العربي الوطني للاستثمار).

نشرة إصدار "كابلات الرياض" لـ طرح 22% من أسهمها في سوق السعودية