إدراج وتداول أسهم شركة الحفر العربية في سوق السعودية.. اليوم

يبدأ اليوم الاثنين إدراج وتداول أسهم شركة الحفر العربية في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، برمز تداول (2381)، وبالرمز الدولي (SA15L1I156H7)، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وبحسب بيان سابق لـ"تداول السعودية"، فإنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، مشيرة إلى أنه ابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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وبلغ الطرح العام لشركة الحفر العربية 26.7 مليون سهم، ويتألف من طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأسمال الشركة من خلال بيع 17.7 مليون سهم من المساهمين الحاليين في "الحفر العربية"، وهما شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، و"سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس إيه"، فضلا عن طرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار 9 ملايين سهم جديد.

وتحدد سعر الطرح النهائي بـ100 ريال للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار) بناء على هذا السعر.

وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات 61 مرة، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر نحو 162 مليار ريال (43 مليار دولار).

وعلى جانب اكتتاب الأفراد تم تخصيص 5 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 0.9534% على أساس تناسبي.

وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بنسبة 816.45 %، فيما بلغت قيمة الطلبات للأفراد نحو 2.18 مليار ريال.

ويبلغ رأسمال شركة "الحفر العربية" 800 مليون ريال بعدد 80 مليون سهم.

وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعين 70% من الأسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة بواقع 35.7% لشركة "طاقة"، فيما تمتلك شركة سيرفيسيز بتروليرز 34.3% من أسهم شركة "الحفر العربية" بعد الطرح.