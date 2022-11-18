المكلف بتصفية FTX: لم أر مثل هذا الفشل في ضوابط الشركة المالية
أكد عدم وجود أي بيانات مالية موثوقة
قال الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة FTX، جون جيه راي، المكلف بالتصفية، والذي أشرف سابقًا على تصفية شركة enron، إنه لم ير في حياته المهنية مثل ما رآه في FTX، من حيث الفشل التام في الضوابط والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة.
وأضاف راي في إفادة إلى محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة، أن المستشارين الذين يشرفون على FTX استطاعوا تحديد موقع جزء بسيط فقط من الأصول الرقمية لدى الشركة المتعثرة بما يقدر بحوالي 740 مليون دولار من العملات المشفرة في محافظ غير متصلة بالإنترنت، وهي طريقة تخزين مصممة لمنع الاختراق.
وأوضح أن FTX لم تحتفظ بالسيطرة المركزية على أموالها، وفشلت في الاحتفاظ بقائمة دقيقة للحسابات المصرفية أو الانتباه للجدارة الائتمانية للشركاء المصرفيين.
وأفاد راي بأن المستشارين لم يستطعوا حتى الآن تحديد النقد الذي كانت تمتلكه الشركة عندما تقدمت بطلب للإفلاس، لكنهم اكتشفوا حوالي 560 مليون دولار تُعزى إلى كيانات FTX المختلفة حتى الآن.
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