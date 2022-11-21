اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم "مجموعة كابلات الرياض"

يبدأ اليوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، اكتتاب الأفراد في 3.3 مليون سهم من أسهم شركة مجموعة كابلات الرياض، تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة، بسعر 43 ريالا، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

وكانت هيئة السوق المالية، وافقت في 17 أكتوبر الماضي، على طلب الشركة طرح 22% من أسهمها للاكتتاب العام وبما يعادل 33 مليون سهم.

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وحددت الشركة يومين لاكتتاب الأفراد لتنتهي يوم غد الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022.

وانتهى الاكتتاب المخصص للمؤسسات، الأسبوع الماضي، إذ تمت تغطية الطرح بـ71.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ويعد اكتتاب مجموعة كابلات الرياض، الاكتتاب الـ16 الذي يشهده السوق الرئيسية خلال العام 2022، فيما شهدت السوق السعودية خلال العام الماضي، تسعة اكتتابات.

يشار إلى أن "كابلات الرياض"، تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة عام 1984 في مدينة الرياض، ثم تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة عام 2014.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 1.5 مليار ريال، مقسم إلى 150 مليون سهم.

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج وتسويق وبيع الكابلات والأسلاك الكهربائية والموصلات الهوائية والألياف البصرية، إضافة إلى أعمال مشاريع المقاولات الكهربائية الخاصة بكابلات الجهد العالي.

ووفقا لنشرة الإصدار، لدى المجموعة 18 فرعا تزاول نشاط بيع وتخزين منتجات المجموعة في مختلف المدن الرئيسية في السعودية، وجميعها فروع تابعة لشركة الأسلاك المتخصصة.

أما خارج المملكة، فلدى المجموعة، 5 فروع تزاول نشاط بيع وتخزين منتجات المجموعة، 4 فروع منها تابعة لشركة المعادن تشمل فرعا واحدا في الكويت و3 فروع في الإمارات، فضلا عن فرع واحد تابع لشركة "كابلات الرياض" في الإمارات يزاول نشاط بيع منتجات المجموعة.