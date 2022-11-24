اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إدراج وبدء تداول أسهم مرافق
شركة مرافق.
سوق السعودية

اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم شركة "مرافق" في سوق السعودية

الإدراج اﻟ13 في "تاسي" منذ بداية 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تشهد سوق المال السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، الموافق 24 نوفمبر 2022، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، برمز تداول (2083) وبالرمز الدولي (SA15L0N10HH3)، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

ويعد إدراج "مرافق"، الإدراج اﻟ13 في السوق الرئيسية "تاسي" منذ بداية العام الجاري، بينما شهد العام الماضي 9 إدراجات.

وزير الطاقة: السعودية تبدأ مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات طاقة اقتصاد السعودية وزير الطاقة: السعودية تبدأ مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات

وبإدراج أسهم شركة "مرافق" يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 202 شركة دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 شركة.

وطرحت "مرافق" 73.09 مليون سهم تمثل 29.24% من رأسمالها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية، بسعر 46 ريالا للسهم، خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وتمت تغطية الأفراد للأسهم المخصصة لهم من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بنسبة 632%، فيما تمت تغطية اكتتاب الفئات المشاركة ﺑ59 مرة.

وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، في حين تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 4.91% على أساس تناسبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إدارة "تويتر" ترفض الرد على الإعلام.. وماسك يعلن بدء مرحلة التوظيف إدارة "تويتر" ترفض الرد على الإعلام.. وماسك يعلن بدء مرحلة التوظيف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط