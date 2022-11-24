اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم شركة "مرافق" في سوق السعودية

تشهد سوق المال السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، الموافق 24 نوفمبر 2022، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، برمز تداول (2083) وبالرمز الدولي (SA15L0N10HH3)، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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ويعد إدراج "مرافق"، الإدراج اﻟ13 في السوق الرئيسية "تاسي" منذ بداية العام الجاري، بينما شهد العام الماضي 9 إدراجات.

وبإدراج أسهم شركة "مرافق" يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 202 شركة دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 شركة.

وطرحت "مرافق" 73.09 مليون سهم تمثل 29.24% من رأسمالها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية، بسعر 46 ريالا للسهم، خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وتمت تغطية الأفراد للأسهم المخصصة لهم من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بنسبة 632%، فيما تمت تغطية اكتتاب الفئات المشاركة ﺑ59 مرة.

وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، في حين تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 4.91% على أساس تناسبي.