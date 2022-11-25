أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، اليوم الجمعة، في طريقها إلى تحقيق مكسب أسبوعي، إذ تلقت دعما من تراجع الدولار بفعل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، قد يبطئ قريبا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1758.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع.

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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1758.30 دولار، وفقا لـ"رويترز".

واستقرت الفضة عند 21.51 دولار، لكنها ارتفعت بنحو 3% خلال الأسبوع.

وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر، يوم الأربعاء، أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في المركزي الأميركي، اتفقت على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ووضع هذا، الدولار على مسار انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وأعلن المركزي الأميركي رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، فيما يتوقع المحللون على نطاق واسع أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 988.08 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1883.40 دولار.