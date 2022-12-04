نهاية تداول حقوق أولوية شركتي "شمس" و"التأمين العربية".. اليوم

تنتهي اليوم الأحد، الموافق 4 ديسمبر 2022، فترة تداول حقول الأولوية لشركتي المشروعات السياحية "شمس" و"التأمين العربية التعاونية" مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022.

وكانت "تداول السعودية" أعلنت عن بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركتي المشروعات السياحية "شمس" و"التأمين العربية التعاونية" يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022.

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جدير بالذكر أن مساهمي شركة المشروعات السياحية "شمس" وافقوا خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 1000% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت "شمس" في بيان سابق، إن رأس المال بعد الزيادة يصبح نحو 578.24 مليون ريال، مقابل نحو 52.57 مليون ريال قبل الزيادة، مضيفة أن المبلغ الإجمالي للزيادة يبلغ نحو 525.67 مليون ريال، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 57.82 مليون سهم، مقابل 5.26 مليون سهم قبل الزيادة.

يشار إلى أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة "التأمين العربية التعاونية"، وافقت على توصية مجلس الإدارة بزياد ة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 265 مليون ريال.

وقالت "التأمين العربية"، إن العمومية وافقت على زيادة رأس المال من 26 مليون ريال إلى 530 مليون ريال بنسبة زيادة 100% بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم، مضيفة أن زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 26.5 مليون سهم عادية ليكون عدد الأسهم بعد الزيادة 53 مليون سهم عادي.