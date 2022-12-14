سحوبات قياسية بـ1.1 مليار دولار من منصة بينانس للعملات المشفرة

يواصل المستثمرون، سحب ودائعهم وعملاتهم المشفرة من منصات التداول، بعد تراجع كبير في الثقة ناتج عن سلسلة من الإفلاسات والاختلاسات.

ويوم أمس واجهت أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم "بينانس" BINANCE، سحوبات تجاوزت 1.1 مليار دولار من المستثمرين، بالإضافة إلى أكثر من 250 مليون دولار تم سحبها من المنصة اليوم.

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وأكدت المنصة أن جميع عمليات السحب تمت دون توقف، مشددة على أن أموال العملاء مؤمنة بأصول مماثلة لتأمين هذه الودائع.

وكان اعتقال سام بانكمان فرايد في جزر الباهاما يوم الاثنين، مثل بداية فصل جديد في ملحمة "إف تي إكس" FTX، وهو فصل سيضع ملياردير التشفير السابق في مواجهة محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك.

وفيما لم يوضح المدعي العام الأميركي، أو المدعي العام لجزر الباهاما ولا قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما طبيعة التهم الموجهة إلى بانكمان فرايد، ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن التهم الموجهة إلى بانكمان فرايد شملت التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، وغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني.