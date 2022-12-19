الأسهم الأوروبية ترتفع بعد موجة بيع قوية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مدعومة بشركات الطاقة بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي أثارتها المخاوف المتزايدة من الركود، إذ تعهدت البنوك المركزية الكبرى بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0805 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر يوم الجمعة أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية، بحسب "رويترز".

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من بين القطاعات الرئيسية، قفزت أسهم الطاقة 1.8% إذ تلقت أسعار النفط دعما من آفاق انتعاش الطلب من الصين، المستهلك الرئيسي للخام، بعد أن خففت البلاد العديد من إجراءات الرقابة الصارمة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا وقطاع التعدين، التي كانت من بين القطاعات الأكثر تضررا الأسبوع الماضي، 0.6% و0.8% على التوالي.