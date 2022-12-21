تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "لوبريف" 230%.. وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهم مستشارين ماليين والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف، إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.

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وبلغ عدد المشاركين الأفراد، 524.8 ألف مشترك، فيما بلغ عدد الأسهم المطروحة للأفراد 12.51 مليون سهم، حيث تم تحديد سعر الطرح بـ99 ريالاً للسهم.

وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بنسبة 230.1%، بينما بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 2.85 مليار ريال.

وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد، في حين تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 30.8537%.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 28 ديسمبر 2022.

وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد، بدأت يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، وانتهت يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 12.51 مليون سهم تشكل نسبة 25% من إجمالي الأسهم المطروحة.