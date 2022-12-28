إدراج وبدء تداول أسهم شركة "لوبريف" في السوق السعودية اليوم

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" في السوق الرئيسية، برمز تداول 2223 وبالرمز الدولي SA15M1HH2NH5.

وكانت "تداول السعودية"، ذكرت في وقت سابق أن حدود التذبذب السعرية اليومية لأسهم "لوبريف"، تكون 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

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وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود على أسهم شركة لوبريف فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأتمت "لوبريف" عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وتمت تغطية اكتتاب الأفراد في شركة لوبريف بنسبة 230.1%، بينما بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 2.85 مليار ريال.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد، 524.8 ألف مشترك، فيما بلغ عدد الأسهم المطروحة للأفراد 12.51 مليون سهم، حيث تم تحديد سعر الطرح بـ99 ريالاً للسهم.

وأتمت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وبنسبة تغطية بلغت 29.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

يشار إلى أن "لوبريف" تأسست عام 1976، وهي مملوكة حاليا بنسبة 70% من شركة أرامكو السعودية، و30% من "جدوى للاستثمار" التي تطرح كامل حصتها للاكتتاب.