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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"المعمر" تعلن توزيع 12% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

بحصة 1.2 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م، بنسبة 12%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر توزيع 36 مليون ريال، على عدد 30 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.2 ريال.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ الأحقية والتوزيع لاحقاً.

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وفي سياق آخر، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عن موافقة مجلس الإدارة، على سياسة المسؤولية الاجتماعية للأعوام 2023م، 2024م و2025م.

وأضافت أنه سوف يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الاعلان عن موعده لاحقا. وتستهدف السياسة إلى التبرع لمنصة إحسان على أساس 1.5% من الأرباح الصافية سنوياً.

وأوضحت أن سياسة المسؤولية الاجتماعية ستكون قابلة للتغيير بناء على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو أية التزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.

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