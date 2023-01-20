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بورصة طوكيو (أرشيفية - رويترز)
بورصة طوكيو (أرشيفية - رويترز)
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق على ارتفاع بدعم العقود الآجلة الأميركية وتراجع الين

سجل المؤشر زيادة أسبوعية بواقع 1.66%

طوكيو - رويترز
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محا مؤشر نيكاي الياباني خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ تعززت المعنويات بارتفاع العقود الآجلة الأميركية بعد خسائر وول ستريت الليلة الماضية وكذلك تراجع الين.

أنهى نيكاي الجلسة مرتفعا 0.56% إلى 26553.53 نقطة، بعد أن كان قد انخفض 0.3% في وقت سابق من اليوم على إثر خسائر وول ستريت. وسجل المؤشر زيادة أسبوعية بواقع 1.66%.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59% إلى 1926.87 نقطة، وصعد 1.25% خلال الأسبوع.

انخفاض مؤشرات وول ستريت وسط مخاوف الركود أسواق المال وول ستريت انخفاض مؤشرات وول ستريت وسط مخاوف الركود

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية منخفضة الليلة الماضية، بعد أن أشارت بيانات إلى شح في سوق العمل جددت المخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساره للرفع الشديد لأسعار الفائدة مما قد يؤدي بالاقتصاد إلى الركود.

قال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث: "الأسهم اليابانية قوية مقارنة بأداء وول ستريت الضعيف خلال الليل".

وأضاف: "يبدو أن المستثمرين يراهنون على ارتفاع وول ستريت في الجلسة المقبلة، كما أدى ضعف الين إلى تحسن المعنويات".

ارتفع سهم فاست ريتيلينج، صاحبة العلامة التجارية يونيكلو، 0.94%. وارتفع سهم دايكن إندستريز لتصنيع أجهزة التكييف 2.09%، كما صعد سهم شركة الاتصالات "كيه.دي.دي.آي" 1.27%.

وقفزت أسهم شركات الخطوط الجوية 3.18% لتتصدر 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، بعد أن قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن الحكومة ستنظر في مراجعة تدابير كوفيد-19 بحلول الربيع وخفض تصنيف المرض إلى فئة أقل خطورة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق 0.18%، فيما تراجعت منصة الخدمات الطبية عبر الإنترنت إم3 بنسبة 1.44%.

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